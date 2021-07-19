У лікарні помер військовий, поранений під час обстрілу на Донбасі

Зранку 19 липня у лікарні помер 29-річний військовий об’єднаних сил Горбенко Олександр. Він дістав поранення 15 липня внаслідок обстрілу бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомила у Facebook радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа, передає Львівський портал.

«На світанку зупинилося серце нашого земляка…Горбенко Олександр Олександрович, 29 років , 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80%», – написала Тетяна Губа.

Чиновниця раніше повідомляла, що після обстрілу бойовиків бійця евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова.

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