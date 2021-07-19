На вулиці Науковій у Львові зіткнулись шість авто: рух ускладнений

19 липня близько 14:00 год. біля перехрестя Стрийська – Наукова у Львові сталася ДТП за участі шести автомобілів. Зараз ускладнений рух вулицею. Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, передає Львівський портал.

За попередньою інформацією, у ДТП потрапили шість автомобілів. Наразі відомо про одного потерпілого.

Через зіткнення зараз ускладнений рух цією ділянкою.

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Фото: Варта