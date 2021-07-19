Четверо людей загинуло у водоймах Львівщини протягом доби

Протягом неділі, 18 липня, у водоймах Львівської області потонуло четверо людей. Наймолодшому потопельнику – 18 років. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 08:00 год. у озері «Молодіжне», що у місті Перемишляни працівники Центральної рятувально-водолазної служби виявили тіло 23-річного хлопця. Припускають, що він потонув напередодні ввечері під час плавання.

Також того ж дня близько 10:20 год. у водоймі села Забужжя потонув 18-річний мешканець міста Кам’янка-Бузька. Хлопець теж потонув під час плавання. Працівники Центральної рятувально-водолазної служби підняли тіло потопельника на берег.

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Крім цього близько 21:40 год. у приватній водоймі у селі Артищів під час плавання потонув 70-річний житель с. Малковичі.

Четвертий трагічний випадок на воді стався у селі Розвадів Стрийського району. Близько 21:55 год. у місцевій водоймі під час плавання потонув 44-річний чоловік.

Обставини усі чотирьох подій встановлюються.

Як інформував Львівський портал, з початку року у водоймах Львівщини потонуло 29 осіб. Усі трагічні випадки трапилися у непристосованих для купання місцях.

Мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

В жодному випадку не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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