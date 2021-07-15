У непристосованих для купання місцях на Львівщині потонуло 29 людей

З початку року у водоймах Львівщини потонуло 29 осіб. Усі трагічні випадки трапилися у непристосованих для купання місцях. Про це повідомив головний інспектор відділу техногенної безпеки надзвичайників Львівщини Іван Іськів.

Рятувальники кажуть, що найчастіше трагедії стаються на різноманітних технічних водоймах та підтоплених кар’єрах.

«Всі 29 загиблих людей втратили життя, на жаль, на необлаштованих місцях – водоймах. Бо в облаштованих місцях для купання є позначення глибини буями, де не запливати, і є відповідно люди – навчені рятувальники, які нададуть їм в разі чого допомогу», – зазначив головний інспектор відділу техногенної безпеки надзвичайників Львівщини Іван Іськів.

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У четвер, 15 липня, рятувальники перевірили популярне місце відпочинку серед львів’ян та мешканців області – Ясниський кар’єр. Відпочивальників там було чимало, хоча водойма не непристосована для купання.

«Незважаючи на чисельні застереження та роз’яснювальну роботу рятувальників, більшість громадян просто не усвідомлюють, яку небезпеку несе вода для тих людей, хто поводить себе надто безпечно і необачно, наражаючи своє життя, а також життя інших на небезпеку», – наголошують рятувальники.

Нагадаємо, на Львівщині не меншає фатальних випадків на воді. Лише протягом неділі, 11 липня, під час відпочинку в області втопилися троє людей.

Мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

В жодному випадку не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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