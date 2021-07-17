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Російські окупанти поранили українського військового

Андрій Котенський

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В результаті обстрілів російських окупантів українських територій один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Протягом минулої доби, 16 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Станом на 7 годину ранку, 17 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

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Поблизу Чермалика противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці також відкрили вогонь з мінометів. А в напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської-Федерації застосували артилерію.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

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