На Самбірщині змія вкусила жінку

У п’ятницю ввечері до Турківської лікарнші шпиталізували жінку, якій стало зле після укусу змії. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, жінку у стані середнього ступеня важкості доставили до лікарні близько 23.00 години.

Як виявилося, змія вкусила жінку в ногу ще у вівторок, 13 липня.

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Самолікування в дома жительки села Багнувате не допомогло і 62-річну жінку довелося госпіталізувати до лікарні.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч за два місяці плазуни покусали більше двох десятків людей.

Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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