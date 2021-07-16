У львів’янина вилучили наркотиків на пів мільйона гривень

Поліцейські викрили 30-річного розповсюджувача наркотиків у Львові. Під час затримання у нього вилучили наркотичних засобів на 500 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації у Львівській області.

Зокрема, правоохоронці вилучили у 30-річного львів’янина 7 зіп-пакетів з наркотичними та психотропними речовинами. Серед них – метамфетамін (близько 300 грамів), РVP(близько 300 грамів) та MDMA (300 таблеток).

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Загальна вартість речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 500 тисяч гривень. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

15 липня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини та осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності затриманого.

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Фото та відео: поліція