В Україні можуть відкрити пункти COVID-вакцинації в аптеках

В Україні планують запустити вакцинацію від COVID-19 в аптеках, це питання ще перебуває на розгляді. Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина в ефірі телеканалу «Дом», передає Укрінформ.

«Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. Тут остаточного рішення поки немає, але опрацьовуються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках. Тим більше, у нас буде сезон грипу, і вакцинація від грипу також буде актуальна восени», – пояснив він.

Загалом в Україні, за його словами, працюють близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.

Родина також нагадав, що до кінця липня Україна отримає ще 8 млн доз вакцин від коронавірусу. Це будуть три різні вакцини – CoronaVac, Pfizer і Moderna.

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За його словами, в Україну поставлять 1 млн доз вакцини Pfizer і 2 млн доз американського препарату компанії Moderna, яким раніше в Україні не вакцинували.

«А також вакцина CoronaVac. Загалом це буде 8 млн. Очікуємо до кінця липня 5 млн доз CoronaVac», – зазначив Родина.

Загалом Україна підписала контракти на постачання 34 млн доз вакцин, з них 20 млн – Pfizer. Їх повинні поставити до кінця поточного року.

До кінця літа планується вакцинувати 10 млн українців, до кінця року – зробити 47 млн щеплень.

«Ми постійно нарощуємо кількість пунктів вакцинації. На сьогоднішній день у нас працюють десь близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Працюють близько 600 мобільних бригад, і нова платформа — центри вакцинації. Їх уже понад 200. Кількість центрів вакцинації постійно збільшується», – додав Родина.

Нагадаємо, загалом в Україні вже зробили 3 782 514 щеплень, при цьому необхідні дві дози отримали 1 305 882 людини. При цьому, протягом двох тижнів в Україні вакцинували 1 мільйон українців.

На Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали понад 153 тисячі мешканців, ще 75 тисяч вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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