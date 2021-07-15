В облраді назвали нову дату завершення будівництва офісу для львівської поліції на Стрийській

Новий центр швидкого реагування для поліцейських на вулиці Стрийській, 105 у Львові планують збувати до кінця 2022 року. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській облраді.

Проєкт «Створення системи швидкого реагування на злочини і події у Львові» передбачає завершення будівництва нової адміністративної будівлі львівської поліції на вул. Стрийській, а також ремонт відділів поліції, закупівлю техніки тощо.

Як відомо, проєкт втілюється за фінансування Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».

«Цей важливий іміджевий проєкт Львівської області на 90% фінансується Європейським Союзом. Загальний бюджет грантового проєкту – 6 млн євро», – розповів голова комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань Назарій Сумало.

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Фото: ЛОР

Водночас голова комісії з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Наталія Галецька зазначила будівництво центру швидкого реагування рухається повільно. Тож завершити його планують наприкінці 2022 року.

«Новий офіс для львівської поліції на вулиці Стрийській (біля автовокзалу) не стоїть на місці, але й рухається зовсім повільно. Уже зараз можемо сказати, що терміни виконання робіт, на жаль, зміщуються на кінець 2022 року. Тобто лише за рік наші міжнародні партнери очікують на його відкриття. Львівська обласна рада співфінансує спорудження Центру швидкого реагування, тому ми особливо пильнуємо за процесом. Сподіваємося, що за рік-півтора Львів матиме нову головну адміністративну поліцейську будівлю», – зауважила Наталія Галецька.

Зазначимо, будівлю на вулиці Стрийській біля автовокзалу у Львові почали будувати ще у 2013 році. Тоді вона мала призначатися для тогочасної міліції. Але у 2014 будівництво офісу призупинили. Після реформування поліції у цій будівлі вирішили розташувати адміністративний центр швидкого реагування поліції.

Про відновлення його будівництва заговорили у вересні 2019 році. Тоді завершення будівництва офісу для львівської поліції анонсували у 2021 році.

5 січня Нацполіція у Львівській області оголосила тендер на будівництво адміністративного центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській, 105. Очікувана вартість робіт становила 86 млн грн. Переможцем обрали ТОВ «Фірма «Інтербуд», що запропонувала звести адміністративний центр за 83,52 млн грн.

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