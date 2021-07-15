Словенія відкрила свої кордони для українців

Туристи з України тепер зможуть перетинати кордон Словенії за умови негативного ПЛР-тесту, проходження повної вакцинації чи довідки про одужання від COVID-19. Про це повідомляє міністерство закордонних справ.

В’їзд до Словенії можливий за умови :

негативного тесту ПЛР (за 72 години до перетину кордону),

негативного експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону),

сертифікат про щеплення проти COVID-19.

Водночас у Словенії залишаються актуальними такі зміни:

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маски обов’язкові в приміщеннях та громадському транспорті

використання маски також є обов’язковим на вулиці, якщо відстань між громадянами становить менше 1,5 метра

дозволено зібрання людей 1 особа на 10 квадратних метрів

дозволено заповнювати 75% місць під час організації культурних та спортивних заходів у приміщенні та на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що є перелік країн, куди можна поїхати без Covid-вакцинації.

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