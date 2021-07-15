Рада звільнила Авакова

У четвер, 15 липня, Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. На цій посаді він перебував понад 7 років. За відставку Авакова проголосував 291 народний депутат, передає Львівський портал.

Зазначимо, заяву про відставку з займаної посади Арсен Аваков написав у вівторок, 13 липня.

«Я думаю варто подякувати Арсену Борисову Авакову за ті роки, які працював на користь нашої держави», – сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після голосування нардепів.

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За відставку Авакова не проголосували фракція «Батьківщина» та «Опозиційна платформа – За життя».

Депутатка від «Голосу» Олександра Устінова сказала, що Аваков має не лише бути звільненим, а й понести кримінальну відповідальність.

«Нам потрібна нова поліція, але патрулка, за якою прикривають всіх тих «бандюків», більшість з яких зараз сидять у міністерстві внутрішніх справ», – заявила з трибуни ВР Устінова.

Додамо, на посаду міністра внутрішніх справ претендують двоє нардепів із партії «Слуга народу»: Олександр Бакумов та Денис Монастирський.

57-річний Арсен Аваков очолював Міністерство внутрішніх справ України сім років поспіль. Главою МВС він став на початку 2017 року, а в 2019-му його перепризначили на цю посаду.

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