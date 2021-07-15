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На Львівщині потонула ще одна людина

Наталя Дуляба

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На Львівщині не меншає фатальних випадків на воді. У сільському озері неподалік Старого Самбора втопився 44-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Потопельника виявили у середу ввечері, 14 липня, в селі Воля-Блажівська, що неподалік Старого Самбора. Тут в озері втонув 44-річний місцевий мешканець.

Тіло чоловіка підняли на сушу небайдужі жителі. Наразі всі обставини події встановлюються.

Зазначимо, з початку цьогорічного купального сезону на Львівщині потонули вже більше двох десятків людей, в тому числі четверо дітей.

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Лише протягом неділі, 11 липня, під час відпочинку на Львівщині втопилися троє людей.

Мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

В жодному випадку не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

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Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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