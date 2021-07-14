Під час ремонту вулиці Бандери зріжуть низку дерев

Із суботи, 10 липня, в межах реконструкції вулиці Бандери почали ремонтувати нову ділянку – перехрестя вулиць Антоновича і Героїв УПА. Під час ремонту на цій ділянці зріжуть декілька дерев, а на їх місці обіцяють висадити нові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в ЛКП «Львівавтодор», зараз на цих перехрестях проводять демонтажні роботи та зрізку кількох дерев, які підлягають видаленню, відповідно до акту обстеження зелених насаджень. На їхньому місці висадять нові.

«Розпочавши роботи на перехрестях з вул. Антоновича і вул. Героїв УПА, було проведено комісійне обстеження стану дерев. За результатами перевірки, згідно з актом обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, №212 від 12 липня 2021 р., з огляду на незадовільний стан, підлягають зрізанню 5 дерев. Відповідно, підрядній організації ТзОВ «Онур» надано дозвіл на проведення цих робіт. Наразі буде зрізано 3 дерева. На їхньому місці, згідно з проектом, будуть висаджені нові дерева», – розповів Олексій Хміль, прессекретар ЛКП «Львівавтодор».

Реклама партнерів

Зазначимо, ремонтні роботи на перехрестях вул. С. Бандери з вул. Антоновича і вул. С. Бандери з вул. Героїв УПА триватимуть до 1 вересня

«Це дуже важливі перехрестя для реконструкції вул. Бандери, оскільки там сходяться дуже складні інженерні мережі. До прикладу, на перехресті вул. Бандери – вул. Антоновича – вул. Русових є чотири колектори. Там необхідно буде облаштувати дві камери для перепідключення, треба з’єднати дощоприймачі, водогін. Аналогічні роботи будуть на перехресті з вул. Героїв УПА. Ремонтні роботи на цих перехрестях плануємо завершити до кінця літа», – розповідала Оксана Єстеферова, директорка ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік наприкінц вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Згодом у мерії Львова запевнили, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем. Як виглядатиме оновлена вулиця, дивіться ТУТ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.