Депутати «підкинули» 35 млн на реалізацію проєктів регіонального розвитку на Львівщині

Львівська обласна рада додала 35 млн грн на реалізацію Конкурсів проєктів місцевих ініціатив і регіонального розвитку. Таке рішення у вівторок, 13 липня, ухвалили депутати ЛОР, передає Львівський портал.

Скерування додаткових коштів на реалізацію проєктів регіонального розвитку стало можливим завдяки перевиконанню обласного бюджету. Зокрема, через збільшення загального фінансування програми (зі 150 млн грн до 160 млн грн) та перерозподілу 25 млн грн із третього напрямку програми – «Стратегічні (розвиткові) проєкти».

Додаткові 20 млн грн підуть на Конкурс проєктів місцевих ініціатив і 15 млн грн – на Конкурс проєктів регіонального розвитку.

Розподіл коштів на соціально важливі проєкти буде здійснювати конкурсна рада з реалізації програми.

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Нагадаємо, 9 червня у межах Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини затверджено 474 переможця конкурсу проєктів місцевих ініціатив і 33 переможці конкурсу проєктів регіонального розвитку на 2021 рік.

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