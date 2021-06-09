У громадах Львівщини реалізують 33 проєкти регіонального розвитку. Перелік

На Львівщині затвердили 33 переможців конкурсу проєктів регіонального розвитку на 2021 рік. Визначені проєкти реалізують у 30 громадах області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

9 червня конкурсна рада з реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області визначила переілк переможців у конкурсі проєктів регіонального розвитку.

На втілення проєктів у 30 територіальних громадах області витратять 113,6 млн грн. З них 50 млн грн складуть кошти обласного бюджету. Ще 63 млн грн – співфінансування з місцевих бюджетів, та 0,5 млн грн небюджетних коштів.

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Найбільше проєктів реалізують у пріоритетах:

«Житлово-комунальне господарство» – 12 проєктів на суму 16 млн грн;

«Інше» – 6 проєктів на суму 13 млн грн;

«Енергозбереження в бюджетній сфері» – 6 проєктів на суму 8,5 млн грн.

Наступний крок – проходження необхідних бюджетних процедур громадами та отримання фінансування з обласного бюджету.

Із переліком переможців Конкурсу регіонального розвитку Львівщини можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, що Конкурс проєктів регіонального розвитку проводиться вперше в рамках Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки.

Нагадаємо, 18 лютого Львівська обласна рада підтримала Комплексну програму регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки.

У кінці травня конкурсна рада обрала потенційних переможців у конкурсі регіонального розвитку Львівщини.

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Інфографіка Львівської обласної ради