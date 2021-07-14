Депутати ЛОР вимагають повернути Шухевичу звання Героя України

У вівторок, 13 липня, депутати Львівської обласної ради звернулися до президента України та Верховної Ради з вимогою повернути звання Героїв України визначному діячеві, провіднику ОУН Роману Шухевичу. Про це інформує Львівський портал.

«Роман Шухевич для мільйонів українців сприймається як Герой. Його безкомпромісна боротьба за соборну, суверенну й незалежну Україну – яскравий приклад для нинішнього та майбутніх поколінь.Ми, депутати Львівської обласної ради, закликаємо Президента України та Верховну Раду України внести зміни до Закону України «Про державні нагороди України» та Указу Президента України «Про звання Героя України» в частині можливості присвоєння звання «Герой України» особам, які не мають або не мали громадянства України. Закликаємо Президента України надати Романові Шухевичу звання Героя України», – йдеться у зверненні депутатів.

Роман Шухевич – український політичний і державний діяч, член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів та генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії. Народився 30 червня 1907 року у Львові. 5 березня 1950 року був убитий представниками радянського МДБ.

Реклама партнерів

У жовтнi 2007 року тодішній президент Вiктор Ющенко видав указ про присвоєння Шухевичу звання Героя України. Проте 2 квiтня 2010 року Донецький окружний адмiнсуд позбавив Шухевича звання Героя України. Суд визнав указ недійсним, посилаючись на те, що «звання Героя України можуть отримати тільки громадяни України, а Шухевич громадянином України не був».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.