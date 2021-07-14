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Через прорив весь Сихів залишився без гарячої води

Ольга Денисяка

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Зранку 14 липня стався прорив на тепломережі поблизу ринку «Шувар». Через це весь Сихівський масив та декілька будинків на Новому Львові залишилися без гарячої води на два дні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Відновити гарячу воду обіцяють до 17:00 год. 15 липня.

Зазначається, що на час ліквідації пориву на тепломережі в районі ринку «Шувар» призупинили подачу гарячої води у весь Сихівський житловий масив – це 340 будинків.

Також без гарячого водопостачання – більше десятка будинків у районі «Новий Львів» та на вул. Батальна – вул. Джорджа Вашингтона.

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