Вдруге спійманому на Львівщині контрабандисту «світить» мільйонний штраф

Чех, якого на Львівщині вдруге викрили на контрабанді брендового одягу, позбудеться товару і заплатить 1,4 млн грн штрафу. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Днями у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» прибула вантажівка із 20 тоннами вживаного одягу. Згідно з офіційними документами, його вартість становила понад 700 тисяч грн. Весь товар їхав із Чехії до одного з українських підприємств у Київській області.

Втім під час огляду митники виявили у водія ще одну експортну декларацію, в якій було вказано, що насправді відправником вантажу є одна з фірм у Варшаві, а одержувачем – підприємство в Києві. Це стало підставою для поглибленого огляду.

Зрештою, крім секонд-хенду, правоохоронці виявили також й новий одяг із етикетками всесвітньо відомих брендів.

Реклама партнерів

Також митники встановили, що відправника товару, громадянина Чехії, цьогоріч у квітні вже притягували до відповідальності за порушення митних правил.

За цим фактом складено протокол про порушення Митного кодексу України (ч.2 ст.483). За вчинене підприєимцю-контрабандисту «світить» конфіскація товару та штраф розміром 200% його вартості, тобто близько 1,4 млн грн.

Увесь вантаж вилучили, а справу невдовзі скерують до суду.

Нагадаємо, наприкінці червня контрабанду серед чеського секонд-хенду виявили й у Раві-Руській.

Загалом торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівська митниця