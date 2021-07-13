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Вдруге спійманому на Львівщині контрабандисту «світить» мільйонний штраф

Наталя Дуляба

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Чех, якого на Львівщині вдруге викрили на контрабанді брендового одягу, позбудеться товару і заплатить 1,4 млн грн штрафу. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Днями у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» прибула вантажівка із 20 тоннами вживаного одягу. Згідно з офіційними документами, його вартість становила понад 700 тисяч грн. Весь товар їхав із Чехії до одного з українських підприємств у Київській області.

Втім під час огляду митники виявили у водія ще одну експортну декларацію, в якій було вказано, що насправді відправником вантажу є одна з фірм у Варшаві, а одержувачем – підприємство в Києві. Це стало підставою для поглибленого огляду.

Зрештою, крім секонд-хенду, правоохоронці виявили також й новий одяг із етикетками всесвітньо відомих брендів.

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Також митники встановили, що відправника товару, громадянина Чехії, цьогоріч у квітні вже притягували до відповідальності за порушення митних правил.

За цим фактом складено протокол про порушення Митного кодексу України (ч.2 ст.483). За вчинене підприєимцю-контрабандисту «світить» конфіскація товару та штраф розміром 200% його вартості, тобто близько 1,4 млн грн.

Увесь вантаж вилучили, а справу невдовзі скерують до суду.

Нагадаємо, наприкінці червня контрабанду серед чеського секонд-хенду виявили й у Раві-Руській.

Загалом торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця

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