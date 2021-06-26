У Рава-Руській серед чеського секонд-хенду знайшли понад пів тонни контрабанди

У Рава-Руській галицькі митники викрили чергову оборудку з секонд-хендом. Понад пів тонни незадекларованого товару виявили у вантажівці, що перевозила вживані речі з Чехії до одного з підприємств на Київщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Днями у пункт проппуску «Рава-Руська – Гребенне» прибув вантажний автомобіль з товаром «вживані речі, взуття, текстильні вироби». Як вказувалося у товаросупровідних документах, понад 17 тонн вантажу переміщували з Чехії на адресу одного з підприємств у Київській області. Втім, у працівників митниці виникла підозра щодо наявності у вантажівці товарів, прихованих від митного контролю. Під час спільного з прикордонниками огляду автомобіля було виявлено понад 500 кг незаявлених товарів, а саме новий одяг, текстильні вироби тощо.

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За інформацією митниці, керівник фірми-підрядника для надання пояснень не з’явився, також не надав жодних листів-пояснень щодо виявленого товару. Таким чином, через кордон України було переміщено товар з приховуванням від митного контролю, зокрема, у поданих документах заявлялися неправдив відомості щодо найменування товарів, їх кількості та вартості.

Зазначимо, що за фактом складено протокол про порушення митних правил, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

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Фото Галицької митниці