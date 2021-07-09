Covid-вакцинація: де можна зробити щеплення та як записатися

Станом на сьогодні українці можуть вакцинуватися від коронавірусу у пункті щеплень, за місцем роботи, у центрі масової вакцинації населення. Про це інформує Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Хто може щепитися в пунктах щеплення?

люди віком від 60 років

люди віком 18–59, які мають супутні захворювання

Як записатися?

подзвонити сімейному лікарю

подзвонити до реєстратури зручного для вас пункту щеплення. Перелік пунктів на https://vaccination.covid19.gov.ua/

Кого щеплюють мобільні бригади за місцем роботи?

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працівників сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери

працівників та мешканців інтернатів, будинків для літніх людей

маломобільних громадян та тих, хто за ними доглядає

військовослужбовців

працівників структур державної безпеки

працівників структур, які забезпечують роботу держави

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів

працівників паливно-енергетичного комплексу

ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі

організовані колективи з 50+ охочими щепитися

Як записатися?

На щеплення вас запише роботодавець. За контактами регіонального координатора необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я вашої області або м. Києва https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja

Хто може щепитися в центрі вакцинації?

Будь-яка повнолітня людина, яка записалася до листа очікування через «Дію» чи контакт-центр МОЗ. Пріоритет надається літнім людям.

Як записатися?

Зареєструватися в листі очікування через:

сайт «Дія» — https://diia.gov.ua/

додаток «Дія» — http://go.diia.app

контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19

Дочекатися дзвінка з запрошенням на певну дату й час щеплення чи просто прийти до центру та отримати щеплення, дотримуючись живої черги.

Зазначимо, що цими вихідними, 10-11 липня, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення. З графіком їх роботи можна ознайомитись за цим посиланням.

Нагадаємо, в Україні вже провели 2 223 408 щеплень від коронавірусу. З них першу дозу вакцини отримали 2 223 406 людей, обидві дози – 1 082 602 особи.

Додамо, 8 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 109 160 осіб – це найбільша добова кількість щеплень від початку вакцинальної кампанії.

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