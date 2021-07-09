Covid-вакцинація: де можна зробити щеплення та як записатися

Станом на сьогодні українці можуть вакцинуватися від коронавірусу у пункті щеплень, за місцем роботи, у центрі масової вакцинації населення. Про це інформує Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Хто може щепитися в пунктах щеплення?
- люди віком від 60 років
- люди віком 18–59, які мають супутні захворювання
Як записатися?
- подзвонити сімейному лікарю
- подзвонити до реєстратури зручного для вас пункту щеплення. Перелік пунктів на https://vaccination.covid19.gov.ua/
Кого щеплюють мобільні бригади за місцем роботи?
- працівників сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери
- працівників та мешканців інтернатів, будинків для літніх людей
- маломобільних громадян та тих, хто за ними доглядає
- військовослужбовців
- працівників структур державної безпеки
- працівників структур, які забезпечують роботу держави
- працівників органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів
- працівників паливно-енергетичного комплексу
- ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі
- організовані колективи з 50+ охочими щепитися
Як записатися?
На щеплення вас запише роботодавець. За контактами регіонального координатора необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я вашої області або м. Києва https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja
Хто може щепитися в центрі вакцинації?
Будь-яка повнолітня людина, яка записалася до листа очікування через «Дію» чи контакт-центр МОЗ. Пріоритет надається літнім людям.
Як записатися?
Зареєструватися в листі очікування через:
- сайт «Дія» — https://diia.gov.ua/
- додаток «Дія» — http://go.diia.app
- контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19
Дочекатися дзвінка з запрошенням на певну дату й час щеплення чи просто прийти до центру та отримати щеплення, дотримуючись живої черги.
Зазначимо, що цими вихідними, 10-11 липня, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення. З графіком їх роботи можна ознайомитись за цим посиланням.
Нагадаємо, в Україні вже провели 2 223 408 щеплень від коронавірусу. З них першу дозу вакцини отримали 2 223 406 людей, обидві дози – 1 082 602 особи.
Додамо, 8 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 109 160 осіб – це найбільша добова кількість щеплень від початку вакцинальної кампанії.
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Вероніка Рой