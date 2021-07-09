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Covid-вакцинація: де можна зробити щеплення та як записатися

Вероніка Рой

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Станом на сьогодні українці можуть вакцинуватися від коронавірусу у пункті щеплень, за місцем роботи, у центрі масової вакцинації населення. Про це інформує Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Хто може щепитися в пунктах щеплення?

  • люди віком від 60 років
  • люди віком 18–59, які мають супутні захворювання

Як записатися?

  • подзвонити сімейному лікарю
  • подзвонити до реєстратури зручного для вас пункту щеплення. Перелік пунктів на https://vaccination.covid19.gov.ua/

Кого щеплюють мобільні бригади за місцем роботи?

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  • працівників сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери
  • працівників та мешканців інтернатів, будинків для літніх людей
  • маломобільних громадян та тих, хто за ними доглядає
  • військовослужбовців
  • працівників структур державної безпеки
  • працівників структур, які забезпечують роботу держави
  • працівників органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів
  • працівників паливно-енергетичного комплексу
  • ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі
  • організовані колективи з 50+ охочими щепитися

Як записатися?

На щеплення вас запише роботодавець. За контактами регіонального координатора необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я вашої області або м. Києва https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja

Хто може щепитися в центрі вакцинації?

Будь-яка повнолітня людина, яка записалася до листа очікування через «Дію» чи контакт-центр МОЗ. Пріоритет надається літнім людям.

Як записатися?

Зареєструватися в листі очікування через:

Дочекатися дзвінка з запрошенням на певну дату й час щеплення чи просто прийти до центру та отримати щеплення, дотримуючись живої черги.

Зазначимо, що цими вихідними, 10-11 липня, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення. З графіком їх роботи можна ознайомитись за цим посиланням.

Нагадаємо, в Україні вже провели 2 223 408 щеплень від коронавірусу. З них першу дозу вакцини отримали 2 223 406 людей, обидві дози – 1 082 602 особи.

Додамо, 8 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 109 160 осіб – це найбільша добова кількість щеплень від початку вакцинальної кампанії.

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