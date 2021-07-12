Щеплення від Covid: відповіді на найпоширеніші питання

В Україні, зокрема, і на Львівщині, триває активна кампанія із вакцинації населення проти коронавірусної інфекції. Медики стверджують, що саме вакцинація – це спосіб захистити не тільки себе, а й інших. У Львівському обласному лабораторному центрі дали відповідь на найпоширеніші питання про Covid-щеплення.

Чому важливо робити щеплення від COVID-19 соціальним працівникам і тим, хто доглядають за літніми людьми?

Заради підопічних. Саме літні люди є однією з груп ризику тяжкого перебігу COVID-19 та смерті від нього. Тим, хто контактує з людьми старшого віку, важливо вакцинуватися, щоб зменшити ймовірність їх зараження.

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Заради себе. В умовах пандемії важливо захистити себе і не загинути від COVID-19, від якого ліків не існує. Тож соціальним працівникам бажано щепитися якомога швидше, тим більше що вони, як і люди літнього віку, віднесені до пріоритетних груп з вакцинації в нашій державі.

Заради прикладу. Ваша думка є авторитетною для літніх людей, а ваш приклад позитивно впливає на рішення вакцинуватися. Найімовірніше, ваші підопічні рівнятимуться на вас і теж захочуть захиститися від COVID-19.

Хто є гарантом якості вакцин?

Кожна країна має власні регуляторні органи, які контролюють безпеку та ефективність вакцин перед їх широким використанням. В усьому світі ВООЗ координує низку незалежних технічних органів, які перевіряють безпеку вакцин до і навіть після їх запровадження. Вакцини, схвалені для використання ВООЗ, пройшли суворі тести та клінічні випробування, котрі підтверджують безпечність та ефективність у подоланні пандемії.

Чи запобігає щеплення зараженню COVID-19?

Навіть вакцинована людина може заразитися COVID-19. Завдання щеплення полягає в тому, щоб ефективно запобігти тяжкому перебігу хвороби, ускладненням і смерті. Отримавши щеплення, людина, навіть якщо і захворіє, то перенесе хворобу легше: швидше за все вона не потребуватиме кисневої терапії та не потрапить до лікарні.

Яку з вакцин проти COVID-19 краще обрати?

Усі вакцини, схвалені для використання ВООЗ, мають високу ефективність у запобіганні важкому перебігу захворювання на COVID-19, госпіталізації і смерті. Тому найкращою вакциною є та, що зараз доступна для вас!

Які вакцини сьогодні доступні в Україні?

AstraZeneca – це векторна вакцина, яку розробила шведсько-британська компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом. Вакцину AstraZeneca виготовляють в Європейському Союзі, Великій Британії, Республіці Корея. Вакцина, яка вироблена за ліцензією в Індії, має назву Covishield.

Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 12 тижнів. Першу і другу дозу можна отримати вакциною AstraZeneca, виробленою на різних підприємствах, включно із субліцензійним виробництвом в Індії. Адже склад та технологія виготовлення вакцини ідентичні. Схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного використання.

Comirnaty / Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Для повної імунізації потрібно отримати 2 дози з інтервалом 21–28 днів. Схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного використання.

CoronaVac / Sinovac Biotech – інактивована вакцина, яку розробила китайська біофармацевтична компанія, що займається дослідженням, розробкою, виробництвом і продажем вакцин для захисту людини від інфекційних захворювань. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 14–28 днів. Схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування.

Чи можна перше і друге щеплення робити вакцинами різних виробників?

Це насамперед стосується вакцин AstraZeneca та Covishield (вакцина, вироблена за ліцензією в Індії). Першу і другу дози можна отримати вакцинами AstraZeneca, виготовленими на різних майданчиках (у Європейському Союзі, Великій Британії, Республіці Корея), включно із субліцензійним виробництвом в Індії. Адже склад та технологія виготовлення вакцини ідентичні.

Чи захищатимуть вакцини проти COVID-19 від нових варіантів вірусу?

Експерти в усьому світі безперервно вивчають, як нові мутації вірусу впливають на його поведінку, а також на ефективність вакцин проти COVID-19.

Тим часом важливо вакцинуватися та продовжувати дотримуватися запобіжних заходів, таких як дотримання фізичної дистанції, носіння масок, провітрювання приміщень, регулярне миття рук та своєчасне звернення по медичну допомогу.

Чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворіли на COVID-19?

Так. Зважаючи на те, що можна повторно заразитися COVID-19 й отримати серйозні ризики для здоров’я, потрібно вакцинуватися, навіть якщо ви перехворіли.

Чи потрібно буде повторювати вакцинацію щороку?

Наразі відома інформація, що імунітет після щеплення від COVID-19 зберігається пів року. Варто враховувати, що вакцини створені нещодавно і їх іще продовжують досліджувати, зокрема вивчають імунітет, який вони формують.

Які можуть бути реакції на вакцину?

Може бути підвищення температури, біль та/або почервоніння в місці ін’єкції після першої дози. Для деяких вакцин більш вираженою є реакція після введення другої дози. Одні вакцини викликають реакції у молодших людей, а інші – у старших.

Тяжка алергічна реакція – анафілактичний шок – на вакцину вкрай рідкісна. Вона може проявитися в перші секунди чи хвилини після щеплення. Саме тому вас попросять затриматися в пункті щеплення ще пів години, щоб у разі серйозної алергічної реакції (анафілактичного шоку) вам надали вчасну і правильну медичну допомогу.

Чи безпечне щеплення від COVID-19 для літніх людей, які часто мають хронічні захворювання?

Групою ризику щодо COVID-19 робить людей не вік, а те, що літні люди мають хронічні захворювання. Що більше їх, то більше людина потребує вакцинації від COVID-19 та грипу, пневмококової інфекції, щоб захиститися від тяжкого перебігу коронавірусного захворювання або ймовірної смерті від нього. Адже вже відомо, що пацієнти, у яких є діабет або інші захворювання, від COVID-19, на жаль, гинуть частіше і швидше, ніж люди без цих хвороб, і що лікувати їх набагато тяжче.

Вакцини від COVID-19 були винайдені передусім для людей літнього віку з усім їхнім «букетом» хронічних захворювань. Тож вакцинувати таких людей безпечно. І робити це потрібно, щоб вони менше наражалися на ризик загинути через COVID-19. Наприклад, у Канаді першими вакцинували навіть не медпрацівників, а тих, хто мешкає в будинках для літніх людей, і тих, хто доглядає за ними, адже найбільша смертність від COVID-19 була зафіксована саме серед людей старшого віку.

Чи можна вакцинувати людей із онкологічними хворобами?

Так. Ці люди перебувають у групі ризику і можуть мати важкий перебіг захворювання на COVID-19 або померти. Вакцини не можуть спричинити захворювання навіть на тлі імуносупресії, бо не містять живих «повноцінних» вірусів. Утім, імуносупресія може означати, що вакцинація не матиме належного ефекту. Незважаючи на це, якщо у вас буде можливість зробити щеплення, краще вакцинуватися — це шанс захиститися.

Чи можна вакцинуватися від COVID-19 відразу після повного клінічного одужання?

Так, можна. Хоча тим, хто вже перехворіли на COVID-19, можна відкласти вакцинацію, наприклад, на 3 місяці з огляду на те, що вакцина, якої мало, може бути потрібнішою тим, хто ще не переніс COVID-19.

У людини інкубаційний період COVID-19. Чи безпечною є вакцинація проти COVID-19 у такому разі?

Вакцинація під час хвороби чи інкубаційного періоду не збільшує ризик виникнення реакцій на вакцину та не впливає на тяжкість перебігу захворювання.

Чи треба перед вакцинацією від COVID-19 робити обстеження чи аналізи, наприклад, загальний аналіз сечі, крові або вимірювати тиск?

Ні, не потрібно. У жодній країні світу люди не здають аналізів перед проведенням вакцинації — ані рутинної, ані від COVID-19! Те саме стосується і вимірювання артеріального тиску: перед проведенням щеплення в цьому немає жодної потреби.

В інших країнах ніхто не призначає жодних додаткових обстежень чи аналізів перед вакцинацією, усе максимально просто. Наприклад, у Канаді вакцинуватися можна в аптеці, а у США — у drive-in на стадіонах, куди заїжджають люди і вакцинуються, не виходячи з машини.

Чи потрібно робити тест на антитіла перед щепленням?

Ні. Такий тест перед щепленням не є інформативним, тож робити його не потрібно.

Чи треба робити ПЛР-тест на вірус SARS-CoV-2 перед вакцинацією? А раптом я хворію?

Ні, не треба, якщо у вас немає симптомів, схожих на COVID-19.

Нагадаємо, на Львівщині щеплення від коронавірусу вже одержали понад 150 тисяч осіб, з них понад 70 осіб вакциновані двома дозами.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Також мешканці області можуть вакцинуватися від коронавірусу у Центрах масової вакцинації населення. Так, протягом минулих вихідних, 10 та 11 липня, там провакцинували понад 5000 тисяч осіб.

В усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз

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