Початок тижня на Львівщині буде спекотний

На початку тижня на Львівщині синоптики прогнозують спекотну погоду. Температура вдень сягатиме 33 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.

Так, у понеділок, 12 липня, в області очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачають, лише вдень по півдню території можливі короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці буде слабкий туман. Температура вночі становитиме 15-20° тепла, а вдень – 28-33° тепла. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

13 липня на Львівщині прогнозують також спекотну погоду. Вночі синоптики прогнозують 17-19 градусів тепла, а вдень – 31-33 градуси тепла. Вночі опадів не передбачається, вдень можливий дощ. Вітер південно-східний 10-15 м/с.

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14 липня опадів не передбачається, синоптики прогнозують вдень сонячну погоду. Температура повітря вночі становитиме 17-19 градусів тепла, а вдень – 31-33 градуси тепла. Вітер південно-східний 10-15 м/с.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що спека в Україні протримається щонайменше до 19 липня.

Раніше Львівський портал розповідав, як уберегтись від зневоднення під час спеки.

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