Коли в Україні спаде спека: синоптикиня дала прогноз

Синоптики прогнозують, що спека в Україні триватиме щонайменше до 19 липня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Цими вихідними в Україні й надалі триматиметься спека. Проте 10 липня на на крайньому заході країні можливі короткочасні локальні грозові дощі

«Спека із температурою повітря +29+33 градуси поєднуватиметься із сухим повітрям. Опадів в Україні завдяки антициклону не буде, лише завтра на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі. Пізно ввечері 10-го липня та вдень 11-го липня дощі з грозами місцями пройдуть також у південній частині України», – інформує Наталка Діденко.

З її слів, спека в Україні буде весь наступний тиждень.

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«Послаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку із західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі», – додала синоптикиня.

Нагадаємо, цими вихідними, 10 та 11 липня, на Львівщині прогнозують спекотну погоду. Температура повітря прогріється до +31 градуса тепла.

Нагадаємо, раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал розповідав, як уберегтись від зневоднення під час спеки.

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