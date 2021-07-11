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Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз

Вероніка Рой

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що вакцинуватися треба саме зараз через сприятливу епідемічну ситуацію, яка поки складається в країні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, цього тижня в Україні має три рекорд по кількості щеплень за день. Так, 7 липня проведено 104 680 Covid-щеплень, 8 липня – 109 160, а 9 липня – 114 660.

«Всього зроблено щеплень – 3 420 668, отримали одну дозу – 2 277 226 українців, а повністю вакциновані – 1 143 442. Ми підготували 702 мобільні бригади, які переважно щеплюють групи професійного ризики та організовані колективи.  Навчили медичних працівників для понад 3 тисяч пунктів вакцинації по всій країні. Вже працюють біля 200 центрів масової вакцинації», м повідомив Ляшко.

Також усіх українців не зволікати та прийти на вакцинацію.

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«Звертаюсь до вже вакцинованих та просто відповідальних громадян – подбайте про своїх старших рідних та близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть до найближчого пункту щеплення. Іноді достатньо просто сказати що це важливо, надихнути їх до рішення обрати вакцинацію, обрати безпечний захист від COVID-19. Зараз у нас сприятлива епідситуація. Скористайтесь цим часом до нової хвилі захворювання і вакцинуйтесь щойно у вас буде така можливість. Лише разом ми зможемо мінімізувати наслідки пандемії», – додав міністр.

Зазначимо, що цими вихідними, 10-11 липня, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення. З графіком їх роботи можна ознайомитись за цим посиланням.

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