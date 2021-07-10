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На Львівщині відновили видачу паспортів

Вероніка Рой

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Технічні несправності, через які тимчасово припинили видачу паспортів громадянина України та для виїзду за кордон, усунули. Тож тепер мешканці Львівщини знову зможуть отримувати документи. Про це інформує Міграційна служба Львівської області

Як відомо, протягом останніх двох днів у Львівській області тимчасово призупинили видачу паспортів громадянина України та для виїзду за кордон. Це пов’язано із технічними несправностями у міграційній службі.

IT-спеціалісти усунули технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні міграційної служби. Сьогодні система відновила роботу.

«Підрозділи ДМС повернулись до звичного режиму видачі паспортів громадянина України та для виїзду за кордон. Тим, хто був записаний через електронну чергу – повторно цього робити не потрібно. Працівники міграційної служби сприятимуть якнайшвидшому вирішенню питання щодо оформлення паспортів, враховуючи потреби людини та ситуацію у кожному підрозділі. Всі терміни будуть дотримані із врахуванням першого звернення», – зазначають у міграційній службі.

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