На Львівщині тимчасово призупинено видачу паспортів. З чим це пов’язано?

Протягом останніх двох днів у Львівській області тимчасово призупинили видачу паспортів громадянина України та для виїзду за кордон. Це пов’язано із технічними несправностями у міграційній службі. Наразі над усуненням недоліків працюють IT-спеціалісти. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив начальник Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області Ярослав Скиба.

За його словами, на Львівщині протягом двох днів відбувається затримка оформлення документів через технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні міграційної служби. Через це призупинено видачу паспортів громадянина України та для виїзду за кордон у ЦНАПах та в підрозділах ДМС.

«Сьогодні система на деякий час відновила роботу, втім, через півгодини знову ж таки перестала частково працювати. У кожному підрозділі по одному підключеному автоматизованому робочому місці до баз даних. Як наслідок, призупинено видачу паспортів громадянина України та для виїзду за кордон. Також при видачі документа необхідна верифікація особи. У зв’язку із тимчасовими несправностями у центрах надання адміністративних послуг та в підрозділах ДМС, що працюють в одній системі, здійснити таку послугу неможливо», – уточнює Ярослав Скиба. Реклама партнерів

Він зауважує, що працівники IT-служби вже працюють над усуненням недоліків у роботі системи.

«Спеціалісти роблять все можливе, аби якнайшвидше відновити роботу підрозділів та розпочати оформлення паспортів. Сподіваємося, що система розпочне повноцінно працювати у Львівській області вже сьогодні», – зауважує начальник управління ДМС у Львівській області.

Водночас мешканцям, які були зареєстровані в електронній черзі, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватись знову. Їм обіцяють забезпечити подачу документів в найближчий час без нового запису в чергу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook