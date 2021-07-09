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У відвідувачки, що отруїлася в ресторані у Куликові, виявили сальмонелу

Вероніка Рой

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У біоматеріалі однієї із відвідувачок, що отруїлися після святкування у ресторані у Куликові, виявили сальмонелу. Про це у Facebook повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

«8 липня в біоматеріалі однієї хворої виділено сальмонелу (Salmonella enteritidis). Матеріали від решти хворих ще в роботі», – зазначила Наталія Іванченко.

Загалом, станом на 8 липня, відомо, що під час святкування у ресторані в смт Куликів отруїлися 24 людей, з них 8 – це діти.

«21 пацієнт перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. Стан усіх з –  позитивною динамікою. Троє лікуються амбулаторно. Який саме продукт став фактором інфікування, поки що не встановлено. Епідрозслідування триває», – додала Наталія Іванченко.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що в обласну інфекційну лікарню з отруєнням госпіталізували сімох людей, які харчувалися ресторані «Панський книш» в смт Куликів. Загалом в цей день на заході їли 28 людей.  Згодом кількість хворих зросла до 17.

Додамо, вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь можна, якщо дотримуватись кількох головних правил харчування. Детальніше можна дізнатися за цим посиланням.

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