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Через отруєння у ресторані в Куликові госпіталізували вже 17 людей

Наталя Дуляба

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Кількість госпіталізованих внаслідок харчового отруєння у ресторані у Куликові зросла зі 7 до 17 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

Так, у Львівську обласну інфекційнц лікарню забрали вже 17 людей із діагнозами «гостра кишкова інфекція» та «харчова токсикоінфекція». Серед постраждалих – шестеро дітей віком 3, 5-8 та 17 років.

Пацієнти скаржаться на підвищення температури до 39,2-39,8 градусів, багаторазову блювоту та пронос, болі у животі. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

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Встановлено, що всі вони в неділю, 4 липня, харчувались у ресторані «Панський книш» в смт Куликів, що неподалік Львова. Загалом в цей день на святковому заході їли 28 людей. Що саме стало причиною масового отруєння, наразі ще не відомо.

Станом на ранок 7 липня за допомогою медиків звернулися семеро осіб, тепер ж кількість пацієнтів зросла до 17.

Своєю чергою у Держпродспоживслужбі Львівщини додали, що за фактом масового отруєння у ресторані «Панський книш» вже  розпочали епідрозслідування.

Нагадаємо, вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь можна, якщо дотримуватись кількох головних правил харчування. Детальніше можна дізнатися за цим посиланням.

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