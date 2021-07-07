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Семеро людей потрапили в лікарню після відвідин ресторану у Куликові

Наталя Дуляба

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У Львівську обласну інфекційну лікарню госптілазіували сімох людей, які напередодні харчувались у ресторані в Куликові, що неподалік Львова. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Пацієнтів забрали у лікарню у вівторок, 6 липня, з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Серед сімох госпіталізованих – двоє дітей.

Вони скаржились на високу температуру, блювоту, біль у животі та пронос. Стан пацієнтів медики оцінюють як середньої важкості.

Встановлено, що постраждалі в неділю, 4 липня, харчувались у ресторані «Панський книш» в смт Куликів. Загалом в цей день на заході їли 28 людей. Наразі за допомогою медиків звернулися семеро осіб.

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Нагадаємо, вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь можна, якщо дотримуватись кількох головних правил харчування. Детальніше можна дізнатися за цим посиланням.

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