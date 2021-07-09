У приміських маршрутках Львівщини зросла вартість проїзду

Перевізники Львівщини збільшили вартість проїзду на приміських напрямках. Ціна зросла в середньому на 30%. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив керівник концерну «Екопастранс» Ігор Самардак.

Фото: Львівська пошта/Олег Огородник

Він пояснив, що оголошення про зростання вартості проїзду було ще торік і його фактично розбили на частини. Тому ціни зростали протягом року. Станом на сьогодні вартість проїзду у приміських та міжміських маршрутках зросла орієнтовно на 30%.

Підняття вартості проїзду перевізники пов’язують падінням пасажиропотоку, зростанням мінімальної заробітної плати та ціни на паливо.

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«Оголошення про зростання вартості проїзду було ще минулого року. Ми подали розрахунки. Тоді через карантин було вирішено розтягнути зростання на декілька місяців. Ми його розбили на рік, бо розуміли, що одразу підняти тарифи – це було б фінансово складно для людей. В середньому вартість проїзду зросла на 30%. На різних маршрутах – різні тарифи. Відповідно і зростання різне»,– каже Ігор Самардак.

Ігор Самардак наводить приклад маршруту, що курсує зі Львова до Городка. Там вартість проїзду раніше становила орієнтовно 25 грн, а тепер – 30-32 грн.

«Далі, сподіваємося, вартість проїзду у приміських маршрутках зростати не буде», – додає він.

Нагадаємо, перевізники Львівщини почали переглядати вартість проїзду на автобусних маршрутах приміського та міжміського сполучення ще у вересні.

Додамо, наприкінці травня у Львові зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Поїздка у маршрутці тепер обійдеться у 10 грн, в електротранспорті – від 8,50 грн.

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