У Львові встановили швидкісні обмеження для електросамокатів

Сесія Львівської міської ради визначила правила використання на вулицях Львова персональних електричних транспортних засобів. Серед встановлених норм – швидкісні та вікові обмеження, вимоги до паркування. Відповідну ухвалу прийняли 8 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутати внесли зміни до Правил благоустрою Львова, встановивши вимоги до використання приватного електротранспорту: електросамокатів, скутерів, сігвеїв, гіробордів, гіроскутерів та моноколіс.

У документі визначено, що їздити на вищезгаданих транспортних засобах можна особам, що досягли 14 років. Дітям дозволено кататись виключно у супроводі дорослих на тротуарах, пішохідних доріжках та у парках, скверах.

Їздити на електросамокатах та інших подібних засобах слід першочергово на велодоріжках, при цьому швидкість не повинна перевищувати 20 км/год. Водночас депутати дозволили рух також і по тротуару та пішохідній зоні, проте тут швидкість має становити не більше 5 км/год. Втім хто і яким чином мав би контролювати дотримання такого швидкісного режиму, не відомо. Реклама партнерів

Електротранспорт обов’язково має бути обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами, а в темний час доби мати увімкнену фару чи ліхтар.

Керманичам електросамокатів заборонено:

Їздити у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння

Рухатися дорогами для автомобілів та трамвайними коліями

Рухатися велосипедними та пішохідними доріжками з одностороннім рухом у протилежному напрямку

Перевозити пасажирів

Під час руху триматися за інший транспортний засіб

Під час руху користуватися телефонами.

Також у мерії встановили правила й щодо паркування персонального електротранспорту.

Так, залишати свій самокат заборонено на пішохідних переходах, пандусах, велодоріжках і вузьких тротуарах (ширина менша ніж 1,5 м), перед входом до будівель, аварійних виходів та зон виїзду екстрених служб.

У прийнятій ухвалі депутати не конкретизують, хто і як саме мав би ловити водіїв-порушників. Попередньо у мерії говорили, що вираховувати їх сподіваються завдяки мобільному додатку мереж прокату електросамокатів.

Але якщо власники такого бізнесу не зможуть чи не схочуть надати інформацію про водія-порушника, того, то штраф сплачуватиме саме він.

Нагадаємо, навесні у Львові набули неабиякої популярності електросамокати, адже свою роботу розпочали відповідні сервіси прокату. Проте львів’яни стали дедалі частіше скаржитись на швидку й небезпечну їзду електросамокатів тротуарами, через що у місті виникали непоодинокі аварії. В одному з таких зіткнень травмувалась навіть 83-річна жінка-пішохід.

Водночас притягнути до відповідальності водія електросамоката, який скоїв ДТП, є вкрай важко, адже цей вид транспорту дотепер поза законом. Затверджених правил для їзди на електросамокатах досі немає ні на місцевому, ні державному рівнях.

Детальніше про це читайте у статті «Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв електротранспорту» за цим посиланням.

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