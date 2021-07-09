На Донбасі загинув український військовий

За минулу добу, 8 липня, у зоні бойових дій на Донбасі російські збройні найманці 11 разів порушили режим «тиші». Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили в пресштабі ООС.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь біля Новозванівки, Невельського, Пісків, Мар’їнки, Кримського та Водяного.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний.

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На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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