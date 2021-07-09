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Біля Червонограда під колесами мікроавтобуса загинув пішохід

Вероніка Рой

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У четвер вночі, 8 липня, неподалік міста Червоноград мікроавтобус насмерть збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП трапилася близько 4.30 в одному з сіл Червоноградського району, на автодорозі Червоноград-Радехів. За даними поліції, водій мікроавтобуса «Опель Мовано» скоїв наїзд на пішохода. 40-річний мешканець району внаслідок ДТП чоловік помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото:поліція

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