У «Домажир» привезли трьох ведмежат, яких утримували у контактному зоопарку

У вівторок, 6 липня, команда ведмежого притулку «Домажир» успішно провела акцію порятунку трьох ведмежат, що утримувалися в контактному зоопарку на Ясногородській страусиній фермі біля Києва. Про це йдеться на Facebook-сторінці притулку «Домажир».

Усім трьом ведмежатам лише 6 місяців. Клишоногі утримувалися в контактному зоопарку на Ясногородській страусиній фермі, що у селі Білгородка біля Києва. Ведмежата служили як атракція, відвідувачі контактували з ними, робили спільні фотографії.

«Вони з малечку перебували в умовах не притаманних для виду бурого ведмедя. Спочатку, завдяки зоозахисникам, малята були переселені на тимчасове перебування у Центр реабілітації «White Rock Bear Shelter» («Біла Скеля»). Ведмеді успішно перенесли дорогу та прибули у ведмежий притулок «Домажир», – зазначають у притулку.

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Тепер у «Домажирі» ведмежатам нададуть умови утримання, наближені до природніх. Крім того, працівники притулку забезпечать необхідне харчування, відповідно до віку та біологічних особливостей ведмедів. Новим мешканцям притулку всього по 6 місяців, тому перший рік вони проведуть у реабілітаційних вольєрах, а надалі будуть переселені у великі лісові вольєри.

Нагадаємо, буквально два тижні тому у притулок «Домажир» привезли трьох ведмедів Сірка, Руту та Андора.

Зазначимо, ведмежий притулок «Домажир» знаходиться в селі Жорниська за 15 км від Львова. Це унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів. Тут допомагають повноцінно жити клишоногим, яких врятували із цирків, зоопарків та інших подібних закладів.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал побував у «Домажирі» і довідався, як притулок зумів стати домівкою для ведмедів. Про це та не тільки читайте у статті «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

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Відео: притулок “Домажир”