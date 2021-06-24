Сірко, Рута та Андор: у притулок «Домажир» привезли нових ведмедів

У ведмежому притулку «Домажир» – поповнення. У вівторок, 22 червня, туди привезли трьох ведмедів Сірко, Рута та Андор. Наразі клишоногі проходять адаптацію та звикають до нових умов проживання. Про це у коментарі Львівському порталу розповіла менеджерка з маркетингу притулку «Домажир» Ольга Федорів.

Трьох ведмедів у «Домажир» привезли з Львівської області. Проте звідки саме у притулку поки що не розповідають.

Двом ведмедям, Руті та Сірку, – по 13 років, а Андору – лише 5 місяців.

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«Вони добре перенесли переїзд. Зараз ведмеді освоюються до нового місця проживання. Незабаром їх випускатимуть на територію великого вольєра. Більше деталей ми розповімо згодом», – зазначає Ольга Федорів.

Загалом у притулку «Домажир» вже мешкає 25 ведмедів.

Зазначимо, ведмежий притулок «Домажир» знаходиться в селі Жорниська за 15 км від Львова. Це унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів. Тут допомагають повноцінно жити клишоногим, яких врятували із цирків, зоопарків та інших подібних закладів.

Львівський портал побував у «Домажирі» і довідався, як притулок зумів стати домівкою для ведмедів. Про це та не тільки читайте у статті «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

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Фото: притулок “Домажир”