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Першій сім’ї з аварійного будинку на Хімічній куплять квартиру

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада виділить 2,5 млн грн на купівлю нового помешкання для першої сім’ї з аварійного будинку на вул. Хімічній, 2, який у будь-який момент може завалитись. Відповідну ухвалу 8 липня підтримали 33 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Першу квартиру для мешканців аварійного будинку на вул. Хімічній, 2 за бюджетні кошти куплять для Руслана та Марії Волянських.

Львів’янам придбають квартиру на вул. Зеленій загальною площею 83 м кв (житлова площа – 45,7 м кв). На це місто витратить 2 600 125 грн, із яких майже 94 000 грн дадуть Руслан та Марія Волянські як доплату за надлишок метрів.

Зазначимо, загалом задля відселення мешканців з будинку №2 на вул. Хімічній збираються купити дев’ять квартир. На це у бюджеті передбачили 11 млн грн.

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Після відселення жителів аварійний будинок на вул. Хімічній, 2 передадуть міському управлінню комунального майна, а потім продадуть на аукціоні.

Зазначимо, що у згаданому будинку просіла фасадна стіна під час ремонту вул. Замарстинівської. Депутати підозрюють, що до його руйнування може бути причетний підрядник, компанія «Онур», тому закликали притягнути її до відповідальності.

У мерії Львова кажуть, що причиною руйнування житлового будинку на вул. Хімічній, 2 стали «плаваючі ґрунти». Саме вологий ґрунт спровокував просідання стіни будівлі, фундамент якої зроблений із вапна.

Нагадаємо, мешканців усіх дев’ятьох квартир виселили з аварійного будинку ще наприкінці 2019 року. Усім їм мерія орендує нове житло, на що щомісяця витрачає більше 100 тисяч гривень.

На першочергові протиаварійні роботи у будівлі Львів витратив близько 1,5 млн грн. Втім за словами заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк, стан будівлі, яка не має фундаменту, лише погіршився. Посадовиця відстоювала позицію, що капремонт будинку обійдеться значно дорожче, ніж купити мешканцям нові квартири.

«Якщо проводити капітальний ремонт цього будинку, то він затягнеться на роки два. А весь цей час ми ще й будемо платити оренду квартир, куди відселили мешканців», – зауважувала торік Ірина Маруняк.

Додамо, що двоповерховий будинок на вул. Хімічній, 2 збудували у 1890 році. Спочатку тут знаходилась пекарня-млин Натана Маєра, а згодом її переобладнали під один із корпусів колишнього лакофарбового заводу.

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