ОСТАННІ НОВИНИ

Львів витратить 300 тисяч на святкування Дня Незалежності

Наталя Дуляба

|

30-ту річницю Дня Незалежності України Львів відзначить за 300 тисяч гривень. Відповідні зміни до бюджету 8 липня внесла сесія Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутати внесли зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік і виділили 300 тисяч гривень на святкування Дня Незалежності.

Коштами розпоряджатиметься адміністрація міського голови. На що саме витратять 300 тисяч гривень, у мерії не уточнили, однак попередньо відомо, що йдеться про «протокольні святкові заходи».

Водночас під час обговорення міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що цієї суми є недостатньо для «гідного вшанування» 30-ої річниці Незалежності України.

Реклама партнерів

Зазначимо, щороку 24 серпня з нагоди Дня Незалежності у Львові організовують низку урочистостей: підняття Державного прапора, загальноміську молитву біля пам’ятника Шевченку з хоровою капелою «Дударик», вшанування пам’яті борців за незалежність України, різного роду тематичні лекції, виставки та зустрічі, а також Марш нескорених.

Цьогорічної програми святкувань Дня Незалежності наразі ще немає.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Із 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на ...

Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів