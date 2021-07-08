Львів витратить 300 тисяч на святкування Дня Незалежності

30-ту річницю Дня Незалежності України Львів відзначить за 300 тисяч гривень. Відповідні зміни до бюджету 8 липня внесла сесія Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутати внесли зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік і виділили 300 тисяч гривень на святкування Дня Незалежності.

Коштами розпоряджатиметься адміністрація міського голови. На що саме витратять 300 тисяч гривень, у мерії не уточнили, однак попередньо відомо, що йдеться про «протокольні святкові заходи».

Водночас під час обговорення міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що цієї суми є недостатньо для «гідного вшанування» 30-ої річниці Незалежності України.

Реклама партнерів

Зазначимо, щороку 24 серпня з нагоди Дня Незалежності у Львові організовують низку урочистостей: підняття Державного прапора, загальноміську молитву біля пам’ятника Шевченку з хоровою капелою «Дударик», вшанування пам’яті борців за незалежність України, різного роду тематичні лекції, виставки та зустрічі, а також Марш нескорених.

Цьогорічної програми святкувань Дня Незалежності наразі ще немає.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.