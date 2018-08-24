Масове виконання народного танцю та «живий» прапор: у Львові відзначили День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, у Львові відбулися урочистості з нагоди 27-ї річниці Дня Незалежності України. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

В центрі Львова керівництво області, міста, громадські діячі, духівництво, представники військово-патріотичних організацій та громада поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Згодом на площі перед пам’ятником відбулась масштабна мистецька акція «Творимо живий прапор України». Більше півтори тисячі дітей сформували «живий» синьо-жовтий стяг із повітряних кульок у формі України. Також до акції й урочистостей долучились понад 500 учасників хорових колективів та більше 300 танцівників.

Хорові колективи спільно виконали символічну пісню «Ой у лузі червона калина» – композицію, яку співали, коли вперше 27 років тому внесли до Верховної Ради України синьо-жовтий прапор. Музичний супровід здійснював військовий оркестр Академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Опісля вперше в Україні відбулось наймасовіше виконання танцю «Галицький вітальний», участь у якому взяли більше сотні танцювальних пар.

На площі перед пам’ятником Шевченку вишикували й прапори зі Сходу України – ті, які пройшли війну. Всі вони були підписані військовослужбовцями.

В межах святкувань сьогодні вручили державну нагороду (посмертно) молодшому лейтенанту Олександру Дерешу. Нагороду отримала мати, Дереш Леся Матвіївна. Відзнаки отримали також волонтер, член Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Ігор Стефанюк, директор художнього комунального закладу Львівської обласної ради «Галицький академічний камерний хор» Василь Яциняк.

Звання «Заслужений працівник фізичної культури та спорту України» присвоїли завідувачеві кафедри Львівського державного університету фізичної культури Ярославу Свищу, звання «Заслужений художник України» –викладачеві Львівської національної академії мистецтв Анатолію Буличеву.

А звання «Заслужений працівник промисловості України» отримали президент ТзОВ «Фірма Власта» Володимир Звонар та генеральний директор ПрАТ «Ват «Калина» Михайло Чемерис.

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Зазначимо, сьогодні упродовж дня у центрі Львова діятиме етноалея «Унікальна Львівщина». Відтак кожен охочий зможе взяти участь у різноманітних майстер-класах, конкурсах, презентаціях музичних інструментів.

З 17:00 до 18:00 год. на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться Акафіст до Пресвятої Богородиці у виконанні Львівської Державної Академічної чоловічої хорової капели «Дударик».

О 19:30 год. на площі перед Оперним театром стартує мистецький проект «Україна. Історія сили і перемоги». Участь у концертній програмі візьмуть гурти «Гайдамаки», «Ot Vinta», а головним гостем проекту стане український музичний гурт «The Hardkiss».

О 21:30 год. також для усіх охочих відбудеться показ фільму «Кіборги» просто неба у парку «На валах».