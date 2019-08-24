«Дякуємо захисникам України!»: вулицями Львова пройшов Марш Нескорених

Сьогодні, у День Незалежності, вулицями Львова пройшов Марш Нескорених, який мав на меті вшанувати пам’ять загиблих Героїв та підтримати українських воїнів. Хода зібрала кілька сотень львів’ян, передає кореспондент Львівського порталу.

Колона учасників Маршу сформувалася біля Личаківського кладовища, де раніше відбулася молитва за загиблими на війні Героями. Опісля учасники рушили вул. Анатолія Вахнянина, вул. Левицького, вул. Мечникова до військового госпіталю, що на вул. Личаківській, 26. У колоні вулицями міста із захисниками України разом йшли родичі загиблих на війні військових, львів’яни та волонтери.

На територію військового госпіталю учасники Маршу заходили з оплесками та вигуками: «Дякуємо!». Там пораненим захисниками дякували маленькі львів’яни, вручали їм патріотичні смаколики, власні малюнки, та намотували на руку українські стрічки.

«Ми повинні поважати один одного, бо ми одна нація. Мета нашого Маршу вшанувати загиблих Героїв, які віддали своє життя за вільність та незалежність України. Ми зараз допомагаємо військовим, які були поранені, адже треба їх мотивувати, щоб вони знали та не забували, що їх підтримають у будь-яку хвилину… Я дуже дякую усім, хто допомагав нам, хто надсилав гроші, щоб ми купили хлопцям подарунки. Я дуже тішуся, що є такі українці як ви. Ви – еталон нації», – зазначив ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кирєєв, який запропонував провести цей Марш.

Під урочистої ходи учасники співали українські пісні, вітали перехожих з Днем Незалежності та вигукували патріотичні гасла: «Слава України!», «Слава Нації!», «Україна – понад усе!» та інші. У руках львів’яни тримали банери з написами: «Дякуємо захисникам України!», «Жертви Майдану волають: не зрадь свою Незалежність». Також учасники несли у руках світлини бійців, які захищають Україну, а також фото поранених і загиблих військових.

Завершився Марш Нескорених у Гарнізонному храмі, що на вул. Театральній, 11. Там отці провели Службу за здоров’я усіх захисників України.