Робот DaVinci у Львові провів унікальну гінекологічну операцію

В лікарні швидкої допомоги провели унікальну гінекологічну операцію з допомогою робота DaVinci. Про це повідомила Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

Пацієнткою стала молода дівчина з непліддям.

«Вперше в Західній Україні наші спеціалісти виконали гінекологічну операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci – цистектомію у молодої дівчини з непліддям. Пацієнткою стала 19 річна дівчина, котра протягом двох років страждала від постійних тазових болей та порушення менструального циклу. Крім цього, у дівчини діагностували безпліддя», – йдеться у повідомленні лікарні.

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Як відомо, після ретельного обстеження пацієнтки спеціалісти виявили дермоїдну кисту правого яйника. Це пухлинне, хоч і доброякісне, утворення, найчастіше підлягає лише хірургічному лікуванню. Зазвичай, така киста утворюється ще з народження.

Зважаючи на вік та захворювання пацієнтки медики прийняли рішення хірургічного втручання за допомогою роботичної системи Da Vinci.

«Використання мікроінструментів та 3D зображення високої чіткості дозволили нашим спеціалістам ювелірно видалити кисту за допомогою лише декількох маленьких проколів. Втручання пройшло успішно, а мініінвазивність операції дозволило дівчині вже на 2 день після втручання виписатися з лікарні», – йдеться у повідомленні.

Медики нагадують, що однією з причин жіночого безпліддя є запальні процеси жіночих статевих органів та їхні наслідки, а також ендометріоз, склерополікистоз, фіброміоми та кисти яйників, в тому числі дермоїдні кисти. Причиною утворення кист можуть бути порушення гормонального стану та запальні захворювання органів малого таза.

«Ми закликамо проходити планові медичні огляди й не відкладити візит до лікаря у випадку наявності будь-яких скарг», – зазначають медики.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові робот Da Vinci прооперував 13-річну дівчинку з патологією кишківника.

Нагадаємо, робот-хірург у державних комунальних лікарнях є лише у Львова. Його лікарні на початку листопада 2020 року подарувала поштово-логістична група компаній Meest.

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