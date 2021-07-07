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На Львівщині п'яний син до смерті побив батька

Ольга Денисяка

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Ввечері 6 липня в селі на Самбірщині нетверезий чоловік до смерті побив свого 74-річного батька. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці розповідають, що 6 липня мешканець одного з сіл Самбірського району повідомив у поліцію про те, що прийшовши додому до тестя, він виявив його тіло без ознак життя зі слідами побоїв.

За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці. На тілі 74-річного мешканця будинку вони виявили чисельні тілесні ушкодження, які й спричинили смерть. Зокрема, у чоловіка були зламані ребра та грудна клітина.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний син загиблого.

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«Напередодні близько 23:00 він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов у будинок батька, вчинив з ним конфлікт, під час якого жорстоко побив, спричинивши тілесні ушкодження. Від отриманих травм пенсіонер помер», – йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.2 ст.121 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зараз триває досудове розслідування.

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