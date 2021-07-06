ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові двоє мотоциклістів опинилися у лікарні через ДТП

Андрій Котенський

|

За вчорашню добу, 5 липня, у Львові стались дві дорожньо-транспортних пригоди за участі мотоциклістів. Обох водіїв довелося шпиталізувати до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

О 14.50 на вулиці Повітряній водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням та впав. Травмований водій, 20-річний львів’янин, був доставлений у лікарню.

Ще одна ДТП сталась близько 18.00 на вулиці Тунельній. Там зіткнулись автомобіль «Skoda Fabia» та мотоцикл Honda під керуванням 21-річного водія. Мотоцикліст зазнав травм і був госпіталізований.

Реклама партнерів

Проводяться досудові розслідування, встановлюються обставини подій.

Поліція Львівщини застерігає: двоколісні транспортні засоби – мотоцикли, скутери, велосипеди та самокати, стають все популярнішими, відповідно – зростає кількість дорожньо-транспортних пригод з їх участю

Під час ДТП водії таких транспортних засобів отримують травми, інколи – несумісні з життям, а головною причиною аварій є порушення учасниками дорожнього руху ПДР.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Із 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на ...

Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів