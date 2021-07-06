У Львові двоє мотоциклістів опинилися у лікарні через ДТП

За вчорашню добу, 5 липня, у Львові стались дві дорожньо-транспортних пригоди за участі мотоциклістів. Обох водіїв довелося шпиталізувати до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

О 14.50 на вулиці Повітряній водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням та впав. Травмований водій, 20-річний львів’янин, був доставлений у лікарню.

Ще одна ДТП сталась близько 18.00 на вулиці Тунельній. Там зіткнулись автомобіль «Skoda Fabia» та мотоцикл Honda під керуванням 21-річного водія. Мотоцикліст зазнав травм і був госпіталізований.

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Проводяться досудові розслідування, встановлюються обставини подій.

Поліція Львівщини застерігає: двоколісні транспортні засоби – мотоцикли, скутери, велосипеди та самокати, стають все популярнішими, відповідно – зростає кількість дорожньо-транспортних пригод з їх участю

Під час ДТП водії таких транспортних засобів отримують травми, інколи – несумісні з життям, а головною причиною аварій є порушення учасниками дорожнього руху ПДР.

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