На Донбасі загинув український військовий

5 червня внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили в пресштабі ООС.

Збройні формування РФ вкотре порушили «тишу» та обстріляли позиції українських військових у районі тактичного угруповання «Схід».

Внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ. Трьох поранених направили до лікувального закладу.

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На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних Сил. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.

Згодом у 93 ОМБр повідомила у Facebook, що загиблим виявився майор Богдан Бродовський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр.

«Знову окупаційні війська вбили українського офіцера. Із глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Бродовського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади. Бойовики обстріляли позиції холодноярців, офіцер отримав вибухове поранення несумісне з життям. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким військового», – йдеться у повідомленні.

Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Був кадровим військовим із великим досвідом. Служив у Збройних Силах України з 2002 року.

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Фото: Facebook/ 93 ОМБр Холодний Яр