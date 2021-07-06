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Аграрії прогнозують високі ціни на кавуни

Наталя Дуляба

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Через несприятливу для кавунів погоду фермери прогнозують, що цьогоріч ціни на баштанні не будуть низькими. Про це пише Укрінформ.

У травні-червні в Україні була несприятлива погода для вирощування кавунів: температура повітря була занизькою, а також падали дощі. Все це відобразиться на вартості баштанних.

«Ціна на кавуни буде висока – дощі, плюс холодна весна. А для кавуна потрібна хороша температура», – розповів учасник українського ринку баштанних Олександр Синенко.

Як писав Львівський портал, торік ціни на кавуни побили п’ятирічний рекорд. Кілограм коштував від 5 до 5,5 грн, тоді як у 2019-му – 3-3,5 грн.

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Через погоду минулоріч кавуни теж визрівали з великою затримкою, тому сезон розпочався аж у другій половині липня, проте тривав він аж до жовтня.

Додамо, що через несприятливу погоду у 2020 році ціни на фрукти та ягоди в Україні піднялися до історично високого рівня. Найбільше подорожчала полуниця, черешня, яблука та груші.

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