Ціни на кавуни побили п’ятирічний рекорд

Ціни на кавуни цього року вдвічі вищі, ніж були у 2019 році. Про це повідомила керівниця департаменту «Аналітика» ринку «Шувар» Тетяна Гетьман, передає Agroportal.

За її словами, на сьогодні він коштує 5-5,5 грн/кг, тоді як рік тому вартував 3-3,5 грн/кг. Також – це найвища ціна за останні п’ять років. Причина в тому, за словами Тетяна Гетьман, що цей сезон – дуже пізній.

«У 2020 році ягода визрівала з великою затримкою і з’явилася на ринку лише в другій половині липня. У попередні роки це відбувалося значно раніше. Наприклад, два роки тому, коли була дуже тепла весна, перший кавун на ринках ми побачили вже в червні», – зазначила вона.

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Наразі пропозиція на 30% менша, ніж була рік тому, говорить Гетьман. Хоча, за її словами, тоді ягода теж вийшла на полиці ринків пізніше, ніж зазвичай.

«Влітку нинішнього сезону досить довго продавали плівковий кавун. Нині починається польова ягода. Якраз в серпні ми очікуємо найбільшого зниження цін. Наприклад, у Херсоні за останні два тижні вартість ягоди вже опустилася. На сьогодні це – 2,5 грн/кг», – каже експерт.

За її словами, минулого року в цей час уже фіксували активне зниження цін.

«У попередні роки, з середини серпня і до кінця місяця, вдвічі знижувалася вартість у порівнянні з нинішньою ситуацією», – сказала Гетьман.

Як буде у цьому сезоні, говорити зарано, переконана вона, адже багато чого залежить від погоди.

«До прикладу, у 2017 році, було навпаки: вартість підвищилася в серпні, бо почалися зливи і неможливо було збирати урожай», – згадує вона.

Цьогоріч кавун таки буде на ринку у достатній кількості, бо сезон, швидше за все, продовжиться аж до жовтня, підсумувала вона.