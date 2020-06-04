Ціни на фрукти та ягоди в Україні піднялися до історично високого рівня

Ціни на фрукти та ягоди на ринку України знаходяться на історично високих рівнях через несприятливі погодні умови. Про це інформує Українська плодоовочева асоціація.

Найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) – в середньому в 2,6 раза. Головною причиною, на думку фахівців Української плодоовочевої асоціації (УПОА), став вплив несприятливих погодних умов на врожай ягоди. Ситуація ускладнюється прохолодною і похмурою погодою в більшості виробничих регіонів, що відтягує сезон дозрівання ягоди.

«Зниження врожаю суниці садової та високий рівень цін можуть мати негативний вплив на перспективи експорту цієї ягоди в замороженому вигляді. Найімовірніше, пропозиція сировини для заморозки в цьому році знизиться. Крім того, за нашими даними, «заморозчики» будуть дуже обережно підходити до ціноутворення на свіжу суницю садову, оскільки на ринку і зараз достатньо пропозицій продукції врожаю 2019 року, а Єгипет і Марокко і зараз продають залишки замороженої ягоди за низькими цінами», – зазначає директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

Майже так само різко, як і суниця, подорожчали черешня і яблуко. В УПОА кажуть, основна частина врожаю черешні загинула внаслідок заморозків.

Ціни ж на яблуко залишалися високими весь сезон через зниження виробництва в 2019 році. На сьогодні запаси яблука в сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутнє переважно імпортне яблуко. Відповідно, ціни на нього високі. Адже не тільки в Україні, але і в більшості країн Європи, є проблема з урожаєм черешні, ягід та інших ранніх фруктів, що сприяє гарному попиту на яблуко.

Ціни на грушу за рік виросли на 30-35% і зараз на українському ринку можна знайти переважно імпортну грушу.

З імпортних фруктів найменше зросли ціни на банани. Фактично банан за рік подорожчав в середньому на 2-4%. Ціни на лимон зараз в середньому на 25% вище, ніж роком раніше, а на апельсин – на 40% вище. Попит на ці фрукти різко виріс в розпал пандемії коронакризи, тому ціни на них також залишаються досить високими.

Також очікується, що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану та Іспанії. В УПОА зазначають, що сади абрикоса в Україні також сильно постраждали від заморозків, і врожай власних кісточкових фруктів буде вкрай низьким. Природно, що очікувати низьких цін на абрикос в цьому сезоні теж не слід.