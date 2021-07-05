ОСТАННІ НОВИНИ

За святкування дня народження на Меморіалі Героїв Небесної сотні у Львові відкрили кримінал

Ольга Денисяка

|

У Львові дівчата влаштували гучне святкування дня народження з феєрверками, танцями та російською музикою на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні. Через це 5 липня поліція відкрила кримінал «за осквернення пам’ятника». Тепер дівчатам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про випадок, коли кілька дівчат святкували вісімнадцятиріччя своєї подруги на Меморіалі Героїв Небесної сотні – вони запалювали фейєрверки та танцювали під музику. Правоохоронці зазначають, що дівчата є мешканками Львова.

Реклама партнерів

Як видно на відео, яке поширила 3 липня в Instagram одна з учасниць святкування, дійство відбулося вночі. Дівчата танцюють та співають під російськомовну музику, а згодом одна з них задуває свічки на імпровізованому святковому торті. Таким чином дівчата відзначали 18-річчя своєї подруги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за осквернення пам’ятника (ч.2 ст.297 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, це вже не перший випадок вандалізму на Меморіалі пам’яті Героям Небесної Сотні. У ніч на Різдво двоє молодиків, 20-річний хлопець і 19-річна дівчина розмалювали пам’ятник графіті. Через місць Меморіал знову пошкодили розбили скляну огорожу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Відео: Варта. Фото: скріншот з відео

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів