За святкування дня народження на Меморіалі Героїв Небесної сотні у Львові відкрили кримінал

У Львові дівчата влаштували гучне святкування дня народження з феєрверками, танцями та російською музикою на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні. Через це 5 липня поліція відкрила кримінал «за осквернення пам’ятника». Тепер дівчатам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про випадок, коли кілька дівчат святкували вісімнадцятиріччя своєї подруги на Меморіалі Героїв Небесної сотні – вони запалювали фейєрверки та танцювали під музику. Правоохоронці зазначають, що дівчата є мешканками Львова.

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Як видно на відео, яке поширила 3 липня в Instagram одна з учасниць святкування, дійство відбулося вночі. Дівчата танцюють та співають під російськомовну музику, а згодом одна з них задуває свічки на імпровізованому святковому торті. Таким чином дівчата відзначали 18-річчя своєї подруги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за осквернення пам’ятника (ч.2 ст.297 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, це вже не перший випадок вандалізму на Меморіалі пам’яті Героям Небесної Сотні. У ніч на Різдво двоє молодиків, 20-річний хлопець і 19-річна дівчина розмалювали пам’ятник графіті. Через місць Меморіал знову пошкодили – розбили скляну огорожу.

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Відео: Варта. Фото: скріншот з відео