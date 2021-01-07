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У Львові спаплюжили Меморіал Небесної сотні

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У Львові затримали двох жителів Києва під час нанесення графіті на стіну Меморіалу Небесної сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

 

Близько 3-ї години ранку патрульні 4 батальйону проїжджаючи біля Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні помітили двох осіб, які наносили графіті на підпірну стіну.

Ними виявилися 20-річний молодий чоловік та 19-річна дівчина з Києва.

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Затриманих доправили в Галицький відділ поліції де дільничний склав на них протоколи за фактом порушення благоустрою.

Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.

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