У Львові спаплюжили Меморіал Небесної сотні

У Львові затримали двох жителів Києва під час нанесення графіті на стіну Меморіалу Небесної сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Близько 3-ї години ранку патрульні 4 батальйону проїжджаючи біля Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні помітили двох осіб, які наносили графіті на підпірну стіну.

Ними виявилися 20-річний молодий чоловік та 19-річна дівчина з Києва.

Реклама партнерів

Затриманих доправили в Галицький відділ поліції де дільничний склав на них протоколи за фактом порушення благоустрою.

Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.