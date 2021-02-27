У Львові на «гарячому» спіймали киянина, який пошкодив Меморіал Небесної Сотні

У Львові знову пошкодили Меморіал пам’яті Героям Небесної Сотні, що на вул. Кривоноса. Цього разу тут розбили скляну огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 26 лютого, близько опівночі. Патрульні отримали виклик про пошкодження Меморіалу пам’яті Героям Небесної Сотні.

Прибувши на місце, вони встановили, що невідомі розбили тут скляну огорожу. Виявити особу, яка це зробила, вдалося завдяки камерам відеоспостереження.

З’ясувалось, що скляну огорожу розбив 23-річний киянин, який перебував на території меморіалу разом із компанією.

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Як видно з оприлюдненого відео, хлопець спеціально вдарив ногою огорожу, від чого скло й розбилось. Розмір завданих збитків наразі встановлюють.

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Хулігана затримали і доставили у поліцейський відділок для встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, це вже не перший випадок вандалізму на Меморіалі пам’яті Героям Небесної Сотні. У ніч на Різдво двоє молодиків, 20-річний хлопець і 19-річна дівчина, які є також киянами, розмалювали пам’ятник графіті.

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