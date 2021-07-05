Володимир Данилюк: «Прикро, що наша молодь не усвідомлює значення Меморіалі пам’яті»

В.о. директора ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк про ситуацію, що трапилась на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні:

«Мені дуже прикро, що наша молодь не усвідомлює значення цього громадського простору. Зі свого боку ми скерували листа в поліцію, щоб вони дали правову оцінку діям цих молодих людей.

По факту, охоронець підійшов до цих молодих людей, але зробив він це, на мій погляд, дещо запізно. Він зупинив це все, і дівчата вимкнули музику та покинули територію. Але все ж він мав це попередити, запобігти.

На Меморіалі є один пост та встановлені камери, але оскільки випадки порушення громадського спокою тут трапляються час від часу, то, думаю, є необхідність встановити другий пост, аби ця охорона була якіснішою. Це питання ми розглядатимемо з наступного тижня.

Є ще один нюанс: наші працівники мають право затримати осіб та викликати поліцію, але повноважень встановлювати особу вони не мають. А вже поліція може встановлювати особу та накладати відповідне адмінстягнення».

Нагадаємо, за святкування дня народження на Меморіалі Героїв Небесної сотні у Львові відкрили кримінал.

Це не перший випадок вандалізму на Меморіалі пам’яті Героям Небесної Сотні. У ніч на Різдво двоє молодиків, 20-річний хлопець і 19-річна дівчина розмалювали пам’ятник графіті. Через місць Меморіал знову пошкодили – розбили скляну огорожу.

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